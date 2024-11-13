المقاومة الاسلامية في لبنان تستهدف قواعد ومصانع للاحتلال في العمق للمرّة الأولى بمسيّرات وصواريخ نوعية

قواعد عسكرية:

شنّت المقاومة الإسلامية في لبنان، هجوماً جويّاً بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضية عند الساعة 06:50 مساءً، على مقر قيادة "كتيبة راميم" في ثكنة هونين، وأصابت أهدافها بدقّة.

وبصلية من الصواريخ النوعية، استهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:45، قاعدة "تل نوف" الجويّة جنوب تل أبيب. واستهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، عند الساعة 04:25، قاعدة شراغا شمالي مدينة عكا المُحتلة بصليةٍ صاروخية.

واستهدفت ‏المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة 03:05 بعد الظهر، مربض مدفعية العدو الإسرائيلي في نافيه زيف بصلية صاروخية.

وأيضاً، شنّت المقاومة عند الساعة 02:25 بعد الظهر، هجوماً جويّاً بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة لوجستية للفرقة 146 التي تقع شمال بلدة الشيخ دنون شرقي مدينة نهاريا، وأصابت أهدافها بدقّة.

وللمرّة الأولى، استهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:15 بعد الظهر، قاعدة "هحوتريم" وهي قاعدة جوية رئيسية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي وتحتوي على تشكيل التجهيز والنقل، كما يوجد فيها مصنع محركات، في جنوب مدينة حيفا المُحتلة، وتبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 40 كلم، بصليةٍ من الصواريخ النوعية.

كما أنّه وللمرة الأولى أيضاً، شنّت المقاومة الإسلامية في لبنان هجوماً جويّاً بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضية، على مصنع "يكنعام عيليت" للإنتاج التكنولوجي العسكري في جنوب شرق مدينة حيفا المُحتلة والتي تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 50 كلم، وأصابت أهدافها بدقّة.

وتصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية في ‏وحدة ‏الدفاع ‏الجوي عند الساعة 12:50 ظهراً، لطائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع هرمز 450 في أجواء القطاع الغربي وأجبروها على مغادرة ‌‏الأجواء ‏اللبنانية، بعد أن تم التصدي أيضاً لطائرة مسيّرة إسرائيلية أخرى في أجواء النبطية وأجبروها على مغادرة ‌‏الأجواء ‏اللبنانية.

وكانت المقاومة قد أكّدت في بيان غرفة عملياتها الثلاثاء، "إن سلسلة عمليّات خيبر مُستمرّة وبوتيرة مُرتفعة، ولن يتمكّن العدو بالرغم من كل الإطباق الإستعلامي والحملات الجويّة التي يشنّها، من إيقاف هذه العمليّات التي تصل إلى أهدافها العسكريّة وتُحقق إصابات مؤكدة، وتُدخل مع كل صاروخ ومُسيّرة تُطلق، مئات آلاف المستوطنين إلى الملاجئ".

تجمعات جنود الاحتلال

استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، عند الساعة 8:00 مساءً، تجمّعاً لقوات الاحتلال، للمرّة الثانية، في خربة المنارة (قرب مستوطنة المنارة)، بصليةٍ صاروخية، وحققت إصابات دقيقة، وذلك بعدما استهدفتها بصلية صاروخية عند الساعة 06:35 مساءً بصليةٍ صاروخية نوعية.

وعند الساعة 06:30 مساءً، استهدفت المقاومة الإسلامية، تجمّعاً لقوات "جيش" الاحتلال الإسرائيلي في موقع العباد، بصليةٍ صاروخية نوعية، وحققت إصابات دقيقة.

واستهدفت المقاومة، عند الساعة 08:45 من مساء الثلاثاء، تجمّعاً لقوات "جيش" الاحتلال في مستوطنة المنارة، بصليةٍ صاروخية.

واستهدف حزب الله عند ‏الساعة 03:00 من بعد الظهر ، تجمّعين لقوات "جيش" الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنتَي شوميرا وزرعيت بصليةٍ صاروخية لكلٍ منها.‏

مستوطنات

‏وفي إطار ‏التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، عند الساعة 07:00 مساءً، مستوطنة المنارة بصليةٍ صاروخية.

واستهدفت المقاومة عند الساعة 05:30 مساءً، مستوطنة المالكية بصليةٍ صاروخية. كما واستهدفت المقاومة الإسلامية ‏عند ‏الساعة 01:00، مستوطنة ديشون بصليةٍ صاروخية.‏

وبصلية صاورخية، استهدف حزب الله عند ‏الساعة 12:05 من الظهر ، مستوطنة كفر يوفال.‏ وكانت المقاومة قد استهدفت عند الساعة 09:00 صباحاً، مستوطنة كفر بلوم بصليةٍ صاروخية.‏

انتهى ** 2342