١٣‏/١١‏/٢٠٢٤، ١١:٣١ ص
رمز الخبر: 85658215
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٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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شركة يابانية توقف نشاط جميع فروعها في الأراضي المحتلة

١٣‏/١١‏/٢٠٢٤، ١١:٣١ ص
رمز الخبر: 85658215
شركة يابانية توقف نشاط جميع فروعها في الأراضي المحتلة

طهران/ 13 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- أعلنت شركة "سون أند آي" (Seven & i) اليابانية رسميا عن وقف نشاط جميع فروعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت هذه الشركة أن سبب وقف أنشطتها في الأراضي المحتلة هو استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة مما تسببت في انعدام الامن ​​في المنطقة.

وفي هذا التقرير، تم الإعلان عن توقف أنشطة الفروع التابعة لهذه الشركة مضيفا: أن جميع متاجر  (SEVEN-ELVEN) الثمانية التابعة للشركة توقف أنشطتها في الأراضي المحتلة.

وبحسب وكالة "كيودو نيوز" للأنباء، فإن شركة "سون أند آي"، بالتعاون مع شركة أمريكية، افتتحت أول متجر لها في تل أبيب في يناير/كانون الثاني 2022، وكانت بصدد افتتاح المزيد من المتاجر في جميع أنحاء الأراضي المحتلة خلال السنوات الست المقبلة.

وتأسست هذه الشركة اليابانية الكبيرة في عام 2005 ولها أنشطة واسعة في مختلف مجالات البيع بالتجزئة والخدمات المالية والمطاعم والعقارات.

وتشتهر شركة "سون أند آي" بسلسلة متاجر "سون الون" حول العالم، والتي تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية والمشروبات والأجهزة المنزلية.

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٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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