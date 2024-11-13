المتحدثة باسم الحكومة: نؤكد على الاستخدام السلمي للطاقة النووية في مختلف المجالات

وقالت مهاجراني الیوم الأربعاء، في مؤتمرها الصحفي على هامش اجتماع الحكومة حول زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي" إلى طهران: المسألة هي التفاعلات التي تجريها إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضافت: نؤكد على الاستخدام السلمي للطاقة النووية الإيرانية في مختلف مجالات الطب والزراعة والصناعة.

وأكدت المتحدثة باسم الحكومة: أن السيد غروسي سيتحدث عن استخدام الطاقة النووية في هذه المجالات.

وتطرقت الى موضوع ازالة القيود المفروضة على تصفح الانترنت واعتبرته من القضايا المهمة التي وضعتها الحكومة على جدول اعمالها.

وتعليقا على سياسة الضغط الأقصى الامريكية في الادارة الجديدة قالت مهاجراني: لقد جرب الرئيس الامريكي دونالد ترامب ممارسة الضغط الأقصى مرة ورأى أنها لم تنجح، لذا ننصح إدارة ترامب بعدم تكرار المسار السابق.

واضافت المتحدثة باسم الحكومة: سيتم تنفيذ كل ما هو في إطار المصالح الوطنية وأهداف الثورة الاسلاميةوسننفذ كافة السياسات العامة بقيادة قائد الثورة الاسلامیة وتخطيط المجلس الأعلى للأمن القومي.

وقالت مهاجراني عن زيارة النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف و وزير الخارجية عباس عراقجي إلى السعودية للمشاركة في قمة الرياض: ان عارف وعراقجي قدما شرحا عن زیارتهما إلى المملكة العربية السعودية والتفاعلات الجيدة التي جرت هناك.

وذكرت أن من أهم القضايا التي تمت مناقشتها في اجتماع قمة الرياض كانت موضوع وقف اطلاق النار في غزة مؤكدا ان مثل هذه القضايا يستدعى متابعة دولية.

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