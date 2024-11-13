١٣‏/١١‏/٢٠٢٤، ٣:٠٤ م
رمز الخبر: 85658690
T T
٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

مساعد مكتب قائد الثورة: الاهتمام بتياري الحق والباطل، هو العلامة الفارقة للافكار القرآنية لقائد الثورة

١٣‏/١١‏/٢٠٢٤، ٣:٠٤ م
رمز الخبر: 85658690
مساعد مكتب قائد الثورة: الاهتمام بتياري الحق والباطل، هو العلامة الفارقة للافكار القرآنية لقائد الثورة

شيراز/ 13 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا – قال مساعد مكتب قائد الثورة لشؤون الاتصال الحوزوي حجة الاسلام محمد محمديان اليوم الاربعاء ان الاهتمام بتياري الحق والباطل في القرآن الكريم، يمثل العلامة الفارقة للافكار القرآنية لقائد الثورة الاسلامية.

واضاف حجة الاسلام محمديان في حفل افتتاح "الملتقى الدولي السابع للافكار القرآنية لاية الله العظمى الامام الخامنئي" في شيراز: في الايات القرآنية، هناك دائما تيارا الحق والباطل في مواجهة احدهما الاخر، وقد وعد الله تعالى المسلمين في 17 آية، بالنصر وتم في 8 آيات، التاكيد على صدق الوعد الالهي.

واشار الى الآيات العديدة عن الوعد الالهي في القرآن الكريم قائلا ان وعد الله بانتصار تيار الحق على  الباطل، يسلك مسارا عجيبا، وأن اول وعد لله تعالى في القرآن  الكريم هو أن الله يريد أن يمن على المستضعفين ويجعلهم الائمة وأن يجعل الهزيمة والذل للمستكبرين.

واكد ان الله سبحانه وتعالى وعد في آيات عديدة الامة الاسلامية بالنصر.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

تعليقك

You are replying to: .