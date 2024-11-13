مساعد مكتب قائد الثورة: الاهتمام بتياري الحق والباطل، هو العلامة الفارقة للافكار القرآنية لقائد الثورة

واضاف حجة الاسلام محمديان في حفل افتتاح "الملتقى الدولي السابع للافكار القرآنية لاية الله العظمى الامام الخامنئي" في شيراز: في الايات القرآنية، هناك دائما تيارا الحق والباطل في مواجهة احدهما الاخر، وقد وعد الله تعالى المسلمين في 17 آية، بالنصر وتم في 8 آيات، التاكيد على صدق الوعد الالهي.

واشار الى الآيات العديدة عن الوعد الالهي في القرآن الكريم قائلا ان وعد الله بانتصار تيار الحق على الباطل، يسلك مسارا عجيبا، وأن اول وعد لله تعالى في القرآن الكريم هو أن الله يريد أن يمن على المستضعفين ويجعلهم الائمة وأن يجعل الهزيمة والذل للمستكبرين.

واكد ان الله سبحانه وتعالى وعد في آيات عديدة الامة الاسلامية بالنصر.