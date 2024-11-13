برلماني لبناني: لبنان لن يخضع لشروط العدو

وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله الیوم الاربعاء في مؤتمر صحافي: نال السيد هاشم صفي الدين ما تمنى وكان سريع اللحاق برفيقه وقائده السيد نصر الله.

وأضاف: سيأتي اليوم الذي ُتروى فيه الأحداث بشأن ما واجهته قيادة حزب الله لمنع الأعداء من شطب لبنان.

وتابع: في أربعين السيد صفي الدين نتطلع إلى المقاومين على الحدود وما يسطرونه من بطولات.

وأضاف النائب فضل الله: حتى هذه اللحظة العدو لم يتمكن من الاستقرار على أرضنا لأنّ المقاومة تمنعه.

وتابع: بنت جبيل وأخواتها من القرى أذلّت وحدات النخبة في قوات الاحتلال في العام 2006 وهو يحاول اليوم الانتقام منها.

وأضاف: بعدما استنفد العدو حملته البرية والتي فشل فيها دفع المقاومين ومنع إطلاق الصواريخ يعلن عن مرحلته الثانية.

وتابع: قرارنا وقرار شعبنا هو المواجهة والمقاومة وبلدنا لن يخضع لشروط العدو.

وأضاف ان حزب الله يعمل على استيعاب موجة النزوح الواسعة ويتولى تأمين أغلب المستلزمات من خلال تشكيلاته المُعدة سلفاً.

وتابع ان المقاومة هي حريصة في الداخل على السلم الأهلي والتماسك الوطني وهذا يُسقط أهداف العدوان.

وأضاف النائب فضل الله: لا نعير اهتماماً للمتربصين الذين يريدون الاستثمار السياسي على حساب الوطن ولن نردّ على تلك الأصوات المحرضة.

انتهی**2054

*المصدر: المیادین