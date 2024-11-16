حماس: يجب فضح الدعم الأمريكي والبريطاني والألماني للاحتلال في عدوانه ضد غزة

وقالت حركة “حماس”، في بيان لها: “يتوجب تصعيد كلّ أشكال المظاهرات والمسيرات الجماهيرية، أيَّام الجمعة والسبت والأحد القادمة، في كلّ المدن والعواصم والساحات العربية والإسلامية والعالمية”.

ودعت الحركة، الجماهير العربية والإسلامية لمحاصرة سفارات دولة الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة له، رفضاً لاستمرار العدوان على قطاع غزَّة، وتنديداً بحصار شماله والإمعان في حرب الإبادة والتجويع ضدّ المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني.

وطالبت حماس الجماهير بفضح واستنكار الدعم الأمريكي والبريطاني والألماني للاحتلال في حربه وعدوانه ضد قطاع غزة. وقالت: “ولترفع الأصوات الحرَّة عالياً؛ ضدَّ الجرائم والمجازر الصهيونية بحقّ أهلنا في قطاع غزَّة على مدار أكثر من عام، وضدّ تجويع أهلنا في شمال القطاع، وضدَّ فصول حرب الإبادة الجماعية بحقّ المدنيين الأبرياء”.

وأضافت أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتطلع إلى جماهير الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم للمشاركة الفاعلة والضغط بكل الوسائل، حتّى يتوقّف العدوان، وتنتهي حرب الإبادة الجماعية في غزة.

وبدعم أميركي، يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

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*المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام