ايران تدعو الوكالة الذرية لاتخاذ نهج مهني وبعيد عن الاعتبارات السياسية

وفي تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" مساء الأربعاء قال بقائي، بخصوص زيارة رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كدولة مسؤولة وملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي (ان بي تي) ولديها برنامج نووي سلمي، هو أن يكون للوكالة نهج مستقل ومهني وبعيدا عن الضغوط والاعتبارات السياسية فيما يتعلق بإيران.

وأضاف: إن استضافة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية علامة واضحة على توجه الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمواصلة التعاون مع الوكالة استنادا إلى الالتزامات والواجبات المنصوص عليها في الأنظمة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية: في الوقت نفسه، نتوقع أن تستمر الوكالة في أنشطتها الفنية وعملها في إطار المهام المحددة، بعيدا عن الاجواء السياسية المثارة وبغض النظر عن الضغوط التي من الممكن ان يمارسها بعض الاطراف الاعضاء في الوكالة.

ووصل رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى طهران مساء الأربعاء ، وكان في استقباله بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية.

وسيلتقي غروسي مع رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، وزير الخارجية عباس عراقجي، ورئيس منظمة الطاقة الذرية محمد اسلامي.

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