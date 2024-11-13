بقائي: وكالة "ارنا" تقدم خدمات دائمة وقيمة في مجال تعزيز الوعي والثقافة العامة

وفي منشور له مساء الاربعاء على منصة "اكس" ، اشار بقائي إلى زيارته لوكالة "ارنا" وكتب: خلال زيارتي اليوم لوكالة "إرنا"، تعرفت على القدرات المهنية والفنية والخبيرة المتميزة لوكالة الأنباء الرسمية في البلاد.

وأضاف: إن وكالة "إرنا"، التي تأسست لأول مرة تحت إشراف وزارة الخارجية، والتي يعود تاريخها إلى ما يقرب من قرن من الزمان ولديها معرفة وخبرة غنية في إعداد الاخبار والتقارير الإخبارية المهنية، قدمت خدمات دائمة وقيمة في مجال تعزيز الوعي والثقافة العامة.

وأشار المتحدث إلى أن وزارة الخارجية في الحكومة الرابعة عشرة (الحالية) بادراكها الاهمية المتزايدة لوسائل في التقدم باهداف السياسة الخارجية، عازمة على تعزيز الدبلوماسية العامة-الإعلامية بشكل شامل.

يذكر ان المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي قام يوم الاربعاء بزيارة إلى وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء "ارنا" والتقى مديرها العام حسين جابري أنصاري ، وتفقد مختلف اقسامها واطلع على عملية اعداد وبث الاخبار من غرفة الأخبار في الوكالة.

انتهى ** 2342