لبنان: 3365 شهيداً و 14344 جريحا من جراء العدوان الاسرائيلي المتواصل

وفي حصيلة غير نهائية للغارة الإسرائيلية التي استهدفت دوحة عرمون، صباح الأربعاء، استشهد 8 أشخاص، بينهم 3 أطفال و3 نساء، بينما جرح 17 آخرون.

أما في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في بلدة جون، في قضاء الشوف، فاستشهد 20 شخصاً، بينهم 8 أطفال و8 نساء، في حين أُصيب 12 آخرون، في حصيلة غير نهائية أيضاً.

وفي بعلمشيه في بعبدا، تم تسجيل 8 شهداء، بينهم طفلان وسيدتان، إضافةً إلى 5 جرحى.

كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن حصيلتين غير نهائيتين أخريين؛ الأولى لمجزرة دير قانون راس العين في الجنوب، السبت الماضي، حيث ارتقى 20 شهيداً وأصيب 19 شخصاً، والثانية لمجزرة علمات في جبيل، الأحد الماضي، والتي استشهد فيها 25 شخصاً، بينهم 9 نساء و7 أطفال بينما جرح 19.

على صعيد الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على مختلف المناطق، شنّ الاحتلال غارةً استهدفت منطقة برج البراجنة، في الضاحية الجنوبية لبيروت، بعدما استهدف كلاً من الشياح، الغبيري وحارة حريك.

وفي الجنوب، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي كلاً من: الضهيرة، شقرا، شبعا، قبريخا، طير حرفا، بنت جبيل، شمع، علما الشعب، مجدل زون، السلطانية، تبنين، عيناثا، ياطر، صديقين، قانا، حناويه، صريفا، القليلة، دير قانون النهر، برج قلاويه، البازورية، الصوانة، الجميجمة، كفررمان، برعشيت، مجدل سلم وعين المزراب.

كما شنّ الطيران المسيّر التابع للاحتلال غارات على كل من يحمر الشقيف والشعيتية. أما بالقصف المدفعي، فاستهدف الاحتلال بيت ياحون، كونين، طيرحرفا وياطر، بينما استهدف مجرى نهر بلاط - دبين بالقذائف العنقودية.

وفي البقاع، شنّ الاحتلال غارةً على كل من سحمر والبزالية.

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