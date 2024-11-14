العراق: المقاومة الإسلامية تضرب هدفين حيويين في فلسطين المحتلة

وفي عملية أخرى، وجّهت المقاومة الإسلامية في العراق ضربةً بالطيران المسيّر أيضاً في أم الرشراش "إيلات"، جنوبي فلسطين المحتلة، موثقةً ذلك في مشاهد.

وأكدت المقاومة أنّ العمليتين جاءتا "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ"، مشددةً على "استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وفي وقتٍ سابق من يوم امس، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية هدفين في وسط وشمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة، في عمليتين منفصلتين بواسطة الطيران المسيّر.

وعرض الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في العراق مشاهد توثق إطلاقها الطيران المسيّر في اتجاه هدفٍ حيوي إسرائيلي، وسط فلسطين المحتلة.

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