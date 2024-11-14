١٤‏/١١‏/٢٠٢٤، ٧:٣٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85659109
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"حماس" تدعو إلى تصعيد الحراك الشعبي العالمي

١٤‏/١١‏/٢٠٢٤، ٧:٣٢ ص
رمز الخبر: 85659109
"حماس" تدعو إلى تصعيد الحراك الشعبي العالمي

طهران / 14 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الأربعاء، الفلسطينيين والأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم  إلى تصعيد الحراك الشعبي العالمي رفضاً لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزَّة، وتنديداً بحصار شماله وحربِ الإبادة والتجويعِ، ودعماً لصمود الشعب الفلسطيني، وانتصاراً لحقوقه.

وطالبت "حماس"، في تصريح صحفي، بالخروج أيام الجمعة والسبت والأحد في الساحات والميادين كافة عبر حصار سفارات الكيان الإسرائيلي والدول الداعمة له.

وأوضحت حماس أن دعوتها جاءت في ظل مواصلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزَّة، وتنديداً بحصار شماله والإمعان في حرب الإبادة والتجويع ضدّ المدنيين من أبناء شعبنا الفلسطيني، وفضحاً واستنكاراً للدعم الأمريكي والبريطاني والألماني للاحتلال في حربه وعدوانه ضدّ قطاع غزَّة.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023 يشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا همجياً على قطاع غزة خلف عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، معظمهم أطفال ونساء.

انتهى ** 2342

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