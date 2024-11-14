رئيس الجمهورية يرعى مراسم اليوم الوطني للكتاب والقراءة

واضاف الرئيس بزشكيان ان العلم يجب ان يكون خالصا لله ولاسداء الخدمة للناس ولتغيير المجتمع.

واعتبر ان شعار "نقرأ لكي نكون متآلفين" هو شعار مناسب مضيفا ان ذلك يعني ان نقرا لكي لا نتشاجر ونقرا لكي لا نختلف من دون سبب.

وتابع ان العلم يجب أن يكون من اجل اقامة القسط والعدل في المجتمع مضيفا اننا يجب ان نوظف علمنا ومعرفتنا من اجل العدالة في المجتمع، وان نسلك طريقا يتضمن حق وحقوق جمع البشرية وجميع المجتمعات.

واكد ان هذا اليوم، يذكرنا بان القراءة والتعلم والمعرفة يجب ان تتوسع في المجتمع.

واضاف اننا ان اردنا الا نكون تابعين لاحد ونبني العالم الذي يستحقه جيلنا والاجيال المستقبلية، فيجب ان نحترم الكتاب والقراءة وان نجعل حياتنا متناغمة مع الكتاب والقراءة.