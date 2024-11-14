اللواء سلامي: مصير الاعداء، سيكون مماثلا لغزوة خيبر

واضاف اللواء سلامي وهو يتحدث اليوم الخميس في مناورة "نصر الله" القتالية الامنية الكبرى والتي اقيمت في مطار "سبهر" بطهران، اضاف اننا ارسينا من خلال قوات التعبئة، تاريخا لامعا للامة الاسلامية وايران.

واكد اننا تخطينا العقوبات الاقتصادية في ظل ارادة الشعب الايراني والحركة الجهادية، ان العدو حاول ويحاول أن تصاب القلوب والاذهان بالترديد تجاه الثورة الاسلامية وهوية وشخصية الشعب الايراني العظيم، لكننا سنتخطى ذلك ايضا.

واوضح ان جميع قوى الباطل اصطفت في مواجهة تاريخية امام الاسلام والمسلمين مضيفا ان أحدث جيوش العالم ساندت الكيان الصهيوني، ان الساحة هي ساحة تشكيل عالمي عن القوة ويريدون جعلنا نستسلم لارادتهم وان يسيطروا على مصير المسلمين ويحتلوا اراضيهم ويبدوا هويتهم الدينية.

وتابع القائد العام للحرس الثوري ان مواجهة حقيقية وتاريخية آخذة بالتشكل. اننا نقول لهم طبعا، اقراوا التاريخ، ولن تجدوا في اي موقع مكانا لاستسلام المسلمين مقابل الكفار والمشركين والمنافقين. انظرو الى خيبر في صدر الاسلام، فان مصيركم اليوم سيكون مماثلا لمصير غزوة خيبر.

واكد متوجها الى الاعداء: انكم ستنكسرون ولا تقدرون على الصمود امام المسلمين.

وقال: ترون عظمة شباب حزب الله، انهم ما زالوا صامدين وعاقدي العزم في الميدان بارادة موحدة، وينزلون ضربات ماحقة بكم يوميا.

واكد اللواء سلامي اننا سنقاتل حتى النهاية ولن نسمح بان تسيطروا على مصير المسلمين مضيفا: اننا سننتقم. ستتلقون ضربات مؤلمة، انتظروا ذلك.