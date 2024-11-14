رئيس الجمهورية: الحكومة جاهزة لتمهيد الطريق للتجارة الدولية

واضاف الرئيس بزشكيان في رسالة وجهها الى الملتقى الوطني لتطوير الصادرات غير النفطية والتي تلاها نيابة عنه وزير الاقتصاد ان جميع الوزارات والمؤسسات المعنية، يجب ان تبذل قصارى جهدها بصورة منسجمة ومنسقة لتحقيق هذا الموضوع.

وتابع ان جلسة المجلس الاعلى للصادرات ستعقد قريبا بمشاركة ممثلي الاجهزة الاقتصادية وسيتم فيها ايلاء الاهتمام بشكل خاص بتوسيع التجارة مع القارة الافريقية واقتراح الاليات والاجراءات والبرامج اللازمة في هذا المجال.

واكد ان استقطاب مشاركة رجال الاعمال والقطاع الخاص في موضوع التجارة الدولية واقامة تواصل استراتيجي مع الجيران، يعد من خطط الحكومة.

يذكر ان الدورة الـ 28 للملتقى الوطني لتطوير الصادرات غير النفطية يقام بمدينة تبريز.