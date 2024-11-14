١٤‏/١١‏/٢٠٢٤، ١:٥٨ م
رمز الخبر: 85659558
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journalistکاظم شماعییان

رئيس الجمهورية: الحكومة جاهزة لتمهيد الطريق للتجارة الدولية

١٤‏/١١‏/٢٠٢٤، ١:٥٨ م
رمز الخبر: 85659558
رئيس الجمهورية: الحكومة جاهزة لتمهيد الطريق للتجارة الدولية

تبريز/ 14 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا – قال رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان ان الحكومة جاهزة ومتشوقة لتمهيد السبيل للتجارة الدولية وتسهيل أنشطة رجال الاعمال.

واضاف الرئيس بزشكيان في رسالة وجهها الى الملتقى الوطني لتطوير الصادرات غير النفطية والتي تلاها نيابة عنه وزير الاقتصاد ان جميع الوزارات والمؤسسات المعنية، يجب ان تبذل قصارى جهدها بصورة منسجمة ومنسقة لتحقيق هذا الموضوع.

وتابع ان جلسة المجلس الاعلى للصادرات ستعقد قريبا بمشاركة ممثلي الاجهزة الاقتصادية وسيتم فيها ايلاء الاهتمام بشكل خاص بتوسيع التجارة مع القارة الافريقية واقتراح الاليات والاجراءات والبرامج اللازمة في هذا المجال.

واكد ان استقطاب مشاركة رجال الاعمال والقطاع الخاص في موضوع التجارة الدولية واقامة تواصل استراتيجي مع الجيران، يعد من خطط الحكومة.

يذكر ان الدورة الـ 28 للملتقى الوطني لتطوير الصادرات غير النفطية يقام بمدينة تبريز.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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