اسلامي: اي قرار لمجلس محافظي الوكالة، سيواجه برد عاجل من ايران

واضاف اسلامي وهو يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الخميس مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في طهران: ان التعامل بين ايران والوكالة كان قائما دائما على اساس معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية وان مؤسسة الطاقة الذرية الايرانية مهتمة بهذا الامر بشكل خاص. ان اتصالاتنا بناءة دائما واجرينا خلال هذه الزيارة محادثات جيدة.

واوضح ان لقاء اليوم يحظى باهمية بالغة لجهة ان نظام الاستكبار يدعم بلا قيد او شرط الابادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني، لذلك من المهم جدا ان تتخذ الامم المتحدة والمنظمات التابعة لها بما فيها الوكالة الدولية خطوات مؤثرة للحد من استصدار قرارات تدخلية تؤثر على العلاقة بين ايران والوكالة.

واكد ان استصدار القرار سيوجد هذا الحق بشكل طبيعي بان تكون لدينا اجراءات متبادلة. والموضوع الرئيسي هو انه ان سلك الطرف الاخر مسار المواجهة والقرار والاخلال في مقابل ايران، فانه سيتلقى الرد المتبادل. وسنقوم بالاجراءات اللازمة.

واكد انهم ان سلكوا مسار التعامل، فان ايران ستسلك المسار نفسه، لكن ان اختاروا مسارا اخر، فان ايران ستخذ القرارات اللازمة.

واكد اسلامي ان هذه الحقيقة واضحة للوكالة وللعالم بالكامل من ان الجمهورية الاسلامية الايرانية هي صاحبة تكنولوجيا المعرفة، ولم تاخذها من مكان ما، ولم يساعد احد ايران وان جميع الانشطة تمت تحت اشراف الوكالة.