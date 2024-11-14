غروسي: المنشآت النووية لا يجب أن تتعرض لهجوم

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده غروسي ورئيس مؤسسة الطاقة الذرية الايرانية اليوم الخميس في طهران.

واكد غروسي ان زيارته تكتسي اهمية في الظروف المعقدة الحالية. واضاف اننا قبلنا هذه المهمة مع ادراك الظروف الحساسة للمنطقة وبرسالة تامة لكي تكون هذه الزيارة ناجحة.

واضاف ان الوكالة وايران يتعاونان معا لفترة طويلة من الزمن والان هي فترة مهمة لكي نتوصل الى نتائج ملموسة، ونرسل هذه الرسالة للعالم باننا نختار مسارا غير المواجهة.

واوضح ان الوكالة يجب ان تتاح لها فرصة القيام بالتفتيش خاصة بالنسبة لايران التي تحرص على التوصل الى اتفاق قوي مع الاسرة الدولية.

واكد غروسي في جانب اخر ان ايران تملك قدرات تكنولوجية كبيرة وان رئيس مؤسسة الطاقة الذرية الايرانية وضعه في صورة الانجازات النووية الجديدة لايران لا سيما في مجال الطب والزراعة.

واضاف ان الظروف للمزيد من التعاون بين الوكالة وايران في هذا المجال متوافرة.