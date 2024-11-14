مقتل ضابط وإصابة آخر من جيش الاحتلال في لبنان وإصابة جندييَن في "إلياكيم" جنوبي حيفا

وافادت "الميادين" انه تحت ما يمسى بند "سُمح بالنشر"، أوضح "جيش" الاحتلال أنّ الضابط القتيل والآخر المصاب، المصاب هما من لواء "غولاني - الكتيبة 51".

وكان "جيش" الاحتلال الإسرائيلي أقرّ، أمس الأربعاء، بمقتل 5 جنود مع قائد فصيل من ذات الكتيبة في "لواء غولاني"، خلال اشتباكات مع مجاهدي المقاومة في جنوبي لبنان.

ومع قتلى اليوم، أقر الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 109 من "لواء غولاني" الذي يعتبر النخبة في "الجيش"، منذ بداية الحرب.

في غضون ذلك، أكد "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، إصابة جنديين في "إلياكيم"، جنوبي حيفا، نتيجة انفجار مسيّرة أُطلقت من لبنان.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت بسماع دوي انفجار طائرة بدون طيار في "إلياكيم"، وبسماع دوي انفجار في قيساريا حيث دوّت صفارت الإنذار.

وفي أعقاب ذلك، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنّها شنّت، عند الساعة 06:30 من مساء الخميس، هجوماً جوياً بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة، على قاعدة "إلياكيم"، مشددةً على أنّ المسيّرات أصابت أهدافها بدقّة.

وأوضحت المقاومة، في بيانٍ، أنّ القاعدة المُستهدفة تحوي معسكرات تدريب تتبع لقيادة المنطقة الشماليّة في ""جيش" الاحتلال، التي تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 50 كلم، جنوبي مدينة حيفا المحتلّة.

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