١٥‏/١١‏/٢٠٢٤، ٤:٢٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85659920
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مقتل 23 ارهابيا واعتقال 46 آخرين منذ بدء مناورات "شهداء الأمن" للحرس الثوري

١٥‏/١١‏/٢٠٢٤، ٤:٢٥ ص
رمز الخبر: 85659920
مقتل 23 ارهابيا واعتقال 46 آخرين منذ بدء مناورات "شهداء الأمن" للحرس الثوري

طهران / 15 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- اعلن المتحدث باسم مناورات "شهداء الأمن" العملياتية للحرس الثوري في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران إنه منذ بداية المناورات، قُتل 23 إرهابيًا وتم اعتقال 46 عنصرا آخر من الخلايا الإرهابية خلال عمليات التطهير المختلفة.

وقال العميد أحمد شفائي المتحدث باسم المناورات في تصريح له مساء الخميس في إشارة إلى العمليات ضد الإرهابيين: بفضل الله وتضحية وشجاعة وإقدام المدافعين الأمنيين، قُتل 23 عنصرا من الخلايا الإرهابية.

وأضاف: تم ايضا إلقاء القبض على 46 عنصراً آخر من الخلايا الإرهابية خلال عمليات التطهير المختلفة، فيما سلّم 7 من المغرر بهم من قبل هذه الخلايا الارهابية، انفسهم.

وقال المتحدث المناورات: إن الحقيقة التي لا يمكن إنكارها عن الإرهابيين هي أنهم عملاء لنظام الهيمنة ، وخاصة جهاز استخبارات الكيان الصهيوني الشرير والمتنمر.

واوضح العميد شفائي، ان الأسلحة والمعدات الموجودة تحت تصرف الإرهابيين، للأسف، هي من بين أحدث المعدات وأكثرها تجهيزًا وتطورا في العالم، وهذا أيضًا دليل على عمالتهم.

وتابع: هناك عدد من الاجانب في صفوف الخلايا العملياتية أو مأجورين انضموا إلى الإرهابيين عبر أجهزة استخبارات اجنبية ويقومون بتنفيذ عمليات ارهابية.

انتهى ** 2342

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