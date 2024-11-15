١٥‏/١١‏/٢٠٢٤، ٥:١٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85659925
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متحدثة الحكومة: تنفيذ الخطة التنموية السابعة وتعزيز البنية العلمية للبلاد من أولويات الحكومة

١٥‏/١١‏/٢٠٢٤، ٥:١٥ ص
رمز الخبر: 85659925
متحدثة الحكومة: تنفيذ الخطة التنموية السابعة وتعزيز البنية العلمية للبلاد من أولويات الحكومة

طهران / 15 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- صرحت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية ان الأولوية للحكومة هي تنفيذ الخطة التنموية السابعة وبذل الجهود لتعزيز البنية العلمية للبلاد.

وقالت فاطمة مهاجراني، مساء الخميس، في الحفل الختامي لجائزة ترويج العلوم في دورتها الـ25: الواضح أن ثروة الحكومة صغيرة وتواجه مشاكل كثيرة، لكن المفيد في المجتمع هو خلق آمال صغيرة من المؤسسات مثل جمعية ترويج العلوم والناشطين البيئيين والاجتماعيين.

وأكدت المتحدثة باسم الحكومة أن الحكومة الرابعة عشرة ستبذل قصارى جهدها لحل مشاكل المجتمع وقالت: رغم وجود عقبات في هذا الاتجاه إلا أن الحكومة ورئيس الجمهورية ملتزمان بوعودهما للشعب.

وأوضحت ان الحكومة لا تستطيع ان تفعل شيئا دون مساعدة الشعب وإذا لم تتمكن الحكومة من الوصول إلى قلوب الشعب ولم تستخدم العقل الجمعي فلن تتمكن من حل حتى المشاكل البسيطة.

انتهى ** 2342

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