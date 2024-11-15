مسؤول فيتنامي يشيد بانجازات ايران التي حققتها في مختلف المجالات

جاء ذلك خلال لقاء سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى فيتنام علي اكبر نظري يوم الخميس مع رئيس ديوان الحسابات الفيتنامي نو فان توان.

واشار السفير نظري إلى علاقات الصداقة بين البلدين في الخمسين عامًا الماضية وشكر الاستضافة الطيبة لوفد ديوان الحسابات الايراني المشارك في اجتماع المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) في نينه بين في فيتنام قبل عدة اشهر، واعلن استعداد ديوان الحسابات لتوسيع التعاون وتبادل زيارات الوفود وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي.

من جانبه أشار رئيس ديوان الحسابات الفيتنامي إلى عضوية إيران وفيتنام في لجنة التدقيق التابعة لمجموعة الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة بالدول الأسيوية (الآسوساي) وقال: إن عضوية البلدين في هذه اللجنة أتاحت فرصة جديدة لتطوير العلاقات بين البلدين بشكل عام وبين ديواني الحسابات في البلدين على وجه الخصوص.

واضاف: سمعت الكثير من الأشياء الإيجابية عن إيران من المسؤولين الفيتناميين، وأنا شخصياً معجب بإنجازات إيران الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والثقافية.

ورحب رئيس ديوان الحسابات الفيتنامي بمقترح توسيع التعاون وتبادل الخبرات والوفود بين ديواني الحسابات في البلدين وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي.

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