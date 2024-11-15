١٥‏/١١‏/٢٠٢٤، ٦:٣٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85659932
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سفير ايران الجديد لدى لوندا يقدم اوراق اعتماده لرئيس انغولا

١٥‏/١١‏/٢٠٢٤، ٦:٣٨ ص
رمز الخبر: 85659932
سفير ايران الجديد لدى لوندا يقدم اوراق اعتماده لرئيس انغولا

طهران / 15 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا-قدم سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية غير المقيم لدى لواندا شكيب مهر ، أوراق اعتماده للرئيس الأنغولي جواو غونزاليس لورينزو، خلال مراسم رسمية أقيمت في القصر الرئاسي في لوندا.

وفي اللقاء، وجه رئيس أنغولا، تحياته الحارة إلى قائد الثورة الاسلامية ورئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وادان الأعمال العدوانية للكيان الصهيوني وشدد على أنه يجب على المجتمع الدولي أن يوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية وإجراءاته ضد شعوب المنطقة.

وأكد: ندين هذه الهجمات ونؤمن بضرورة إحلال السلام والأمن في المنطقة وعلى "إسرائيل" وقف هجماتها التي أدت الى مصرع آلاف الأشخاص العاديين والصحفيين الأبرياء وتدمير واسع النطاق للمناطق السكنية والمستشفيات والبنية التحتية في المنطقة، وخاصة في غزة ولبنان.

وقال: يجب إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة ونحن نؤيد ذلك.

وفي هذا اللقاء، نقل شكيب مهر، سفير ايران غير المقيم، تحيات رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية لنظيره الأنغولي، ودعا إلى تطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات، وخاصة القطاعين الاقتصادي والتجاري.

وأعرب عن تقديره لموقف أنغولا في إدانة الكيان الصهيوني، معربا عن أمله في أن تقف جميع الدول والمجتمع الدولي ضد الفصل العنصري الصهيوني والإبادة الجماعية مثلما وقفت ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وأنهت ذلك النظام.

انتهى ** 2342

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