سفير ايران الجديد لدى لوندا يقدم اوراق اعتماده لرئيس انغولا

وفي اللقاء، وجه رئيس أنغولا، تحياته الحارة إلى قائد الثورة الاسلامية ورئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وادان الأعمال العدوانية للكيان الصهيوني وشدد على أنه يجب على المجتمع الدولي أن يوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية وإجراءاته ضد شعوب المنطقة.

وأكد: ندين هذه الهجمات ونؤمن بضرورة إحلال السلام والأمن في المنطقة وعلى "إسرائيل" وقف هجماتها التي أدت الى مصرع آلاف الأشخاص العاديين والصحفيين الأبرياء وتدمير واسع النطاق للمناطق السكنية والمستشفيات والبنية التحتية في المنطقة، وخاصة في غزة ولبنان.

وقال: يجب إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة ونحن نؤيد ذلك.

وفي هذا اللقاء، نقل شكيب مهر، سفير ايران غير المقيم، تحيات رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية لنظيره الأنغولي، ودعا إلى تطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات، وخاصة القطاعين الاقتصادي والتجاري.

وأعرب عن تقديره لموقف أنغولا في إدانة الكيان الصهيوني، معربا عن أمله في أن تقف جميع الدول والمجتمع الدولي ضد الفصل العنصري الصهيوني والإبادة الجماعية مثلما وقفت ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وأنهت ذلك النظام.

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