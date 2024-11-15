عمليات حزب الله: استهداف لقواعد عسكرية وإسقاط "هرمز 450" وضرب تجمعات ومستوطنات

قواعد عسكرية وعمليات نوعية

وافاد تقرير للميادين انه استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان عند الساعة 10:20 مساءً، وللمرّة الأولى، قاعدة "تل حاييم" التي تتبع لشعبة الاستخبارات العسكرية في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، التي تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 120 كلم، في مدينة تل أبيب، بصليةٍ من الصواريخ النوعيّة.

وشنّ مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:30 من مساء الخميس، هجوماً جويّاً بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة، على قاعدة "إلياكيم" التي تحوي معسكرات تدريب تتبع لقيادة المنطقة الشماليّة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 50 كلم، جنوبي مدينة حيفا المُحتلّة، وأصابت أهدافها بدقّة، وأسفرت العملية عن إصابة جنديين بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

‏وأسقط مجاهدو وحدة الدفاع الجوي عند الساعة 04:30 من بعد ظهر الخميس، طائرة مسيّرة اسرائيليّة من نوع "هرمز 450" في أجواء القطاع الشرقي، بصاروخ أرض - جو. ما يرفع عدد المسيّرات التي تمّ إسقاطها منذ نحو الشهر والنصف، إلى 7، 5 مُسيّرات من طراز "هرمز 450"، ومُسيّرَتان من طراز "هرمز 900"، وذلك بحسب بيان غرفة عمليات المقاومة الأخير.

واستهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من بعد الظهر ، قاعدة "ستيلا ماريس" البحريّة وهي قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي، وتبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 35 كلم، شمال غرب ‏حيفا، بصليةٍ صاروخيّة نوعية.

كما ‏استهدف حزب الله، عند الساعة 12:10 من ظهر الخميس، قاعدة لوجستية للفرقة 146 في جيش الاحتلال الإسرائيلي وهي شمال شرق مستوطنة نتيف هشايارا شرقي مدينة نهاريا، بصليةٍ صاروخيّة.

وعند الساعة 12:10 من ظهر الخميس، ‏استهدف مجاهدو المُقاومة، موقع جل العلام الحدودي، بصليةٍ صاروخيّة. واستهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 11:00 صباحاً، ثكنة دوفيف، بصليةٍ صاروخيّة.

استهداف تجمعات

استهدف حزب الله تجمّعاً لجنود الاحتلال عند الأطراف الغربية لبلدة طيرحرفا بصليةٍ صاروخية وذلك عند الساعة 11:15 مساءً.

و‏استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة في لبنان،عند الساعة 11:15 مساءً، تجمّعاً لقوات الاحتلال في مستوطنة كريات شمونة بصليةٍ صاروخية.

واستهدفت المقاومة عند الساعة 08:00 مساءً، تجمّعاً للجنود، عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون، بصليةٍ صاروخية.

وعند الساعة 07:50 من مساء الخميس، استهدفت المقاومة الإسلامية تجمّعاً لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة يرؤون، بصليةٍ صاروخية.

و‏استهدفت المُقاومة، عند الساعة 07:30 مساءً، تجمّعاً لقوات "جيش" الاحتلال الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مركبا، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية، بعدما استهدفت تجمّعاً بصلية عند الساعة عند الساعة 10:45 صباحا.

وبعد استهداف تجمّع لقوات الاحتلال في بوابة العمرا عند الأطراف الجنوبية لبلدة الخيام بصلية صاروخية عند الساعة 04:00 بعد الظهر، عاود مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة استهدافهم عند الساعة 06:00 مساءً، بصلية صاروخية أخرى.

وعند الساعة 04:30 بعد الظهر، استهدفت المُقاومة، تجمّعين لقوات الاحتلال في مستوطنتَي حانيتا وشلومي، بصليةٍ صاروخيّة لكلٍ منها.

و‏استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 03:00 عصراً، تجمّعاً لـ "جيش" الاحتلال في مستوطنة سعسع، بصليةٍ صاروخيّة.

وعند أطراف بلدة العديسة (قرب الخزان) استهدف حزب الله عند الساعة 01:30 من ظهر الخميس تجمعاً لجنود الاحتلال، بقذائف المدفعية.

واستهدفت المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 11:00 من صباح الخميس، تجمّعاً لقوات "جيش" الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة المنارة، بصليةٍ صاروخيّة.

كما استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، عند الساعة 10:00 من صباح الخميس، تجمّعاً لقوات الاحتلال الإسرائيلي بين بلدتي حولا ومركبا شرقاً، بصليةٍ صاروخية.

وكانت المقاومة قد استهدفت عند الساعة 11:50 من مساء أمس الأربعاء، تجمّعاً للقوات الإسرائيلية في مستوطنة سعسع بصليةٍ صاروخيّة.

استهداف مستوطنات

‏استهدفت المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 06:00 مساءً، للمرّة الثانية، مستوطنة كفر يوفال بصليةٍ صاروخيّة، بعدما استهدفتها عند الساعة 05:00 بعد الظهر، بصلية صاروخية أيضاً.

وعند الساعة 03:30 عصراً، ‏استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، 3 مستوطنات وهي: برعام، يرؤون، والمالكية بـصليةٍ صاروخيّة على كلٍ منها.

‏استهدف مجاهدو المُقاومة عند الساعة 12:10 من ظهر الخميس، مدينة نهاريا، بصليةٍ صاروخيّة.

كما شنّت المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 11:30 من ظهر الخميس، هجوماً جويّاً بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على مستوطنة عين يعقوب، وأصابت أهدافها بدقّة.

وشنّت هجوماً جويّاً آخر عند الساعة 11:30 ظهراً، بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على مستوطنة يرؤون، وأصابت أهدافها بدقّة.

واستهدفت المقاومة الإسلامية، مستوطنة ديشون، بصليةٍ صاروخيّة، عند الساعة 11:00 من صباح الخميس.

وعند الساعة 09:00 من صباح الخميس، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مستوطنة يسود هامعلاه، بصليةٍ صاروخيّة.

انتهى ** 2342