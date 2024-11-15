١٥‏/١١‏/٢٠٢٤، ٧:٥٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85659943
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المقاومة تستهدف قوات الاحتلال في شمالي غزة

١٥‏/١١‏/٢٠٢٤، ٧:٥٤ ص
رمز الخبر: 85659943
المقاومة تستهدف قوات الاحتلال في شمالي غزة

طهران / 15 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- أعلنت كتائب الشهيد عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الخميس، قصف قوات الاحتلال المتوغلة في محيط منطقة الواحة شمال مدينة غزة بقذائف الهاون. 

كما عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، مشاهد من قصف مواقع العدو الصهيوني في محور نتساريم بالاشتراك مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى ولواء العامودي - كتائب شهداء الأقصى.

ويظهر في الفيديو رسالة وجهها مقاتل من سرايا القدس، وتجهيز للقذيفة، بالإضافة إلى تذخيرها. ومن ثم أظهر الفيديو، إطلاق قذائف الهاون باتجاه مقر قيادة الاحتلال في محور نتساريم.

كما عرضت قوات الشهيد عمر القاسم مشاهد من استهدافها، وبالاشتراك مع كتائب القسام، تحشدات قوات الاحتلال في محور نتساريم بقذائف الهاون وصواريخ 107.

انتهى ** 2342

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