المقاومة تستهدف قوات الاحتلال في شمالي غزة

كما عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، مشاهد من قصف مواقع العدو الصهيوني في محور نتساريم بالاشتراك مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى ولواء العامودي - كتائب شهداء الأقصى.



ويظهر في الفيديو رسالة وجهها مقاتل من سرايا القدس، وتجهيز للقذيفة، بالإضافة إلى تذخيرها. ومن ثم أظهر الفيديو، إطلاق قذائف الهاون باتجاه مقر قيادة الاحتلال في محور نتساريم.

كما عرضت قوات الشهيد عمر القاسم مشاهد من استهدافها، وبالاشتراك مع كتائب القسام، تحشدات قوات الاحتلال في محور نتساريم بقذائف الهاون وصواريخ 107.

انتهى ** 2342