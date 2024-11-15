الصحة اللبنانية: شهداء العدوان بلغ 3386 والجرحى 14417

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان التقرير اليومي لحصيلة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على بعلبك، مشيراً في حصيلة محدّثة للغارة على حي الشعب في بعلبك، أدّت إلى ارتقاء ثمانية شهداء من بينهم خمس نساء، إضافة إلى إصابة 27 آخرين بجروح.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في بعلبك، بأنّ الغارة التي استهدفت بلدة دورس لجهة التعاضد، أدّت إلى انهيار مركز الدفاع المدني وتدمير المبنى الملاصق له، مشيرةً إلى أنّ الحصيلة غير النهائية حتى الآن بلغت 8 شهداء، من بينهم خمس نساء، إضافةّ إلى إصابة 27 آخرين بجروح، تمّ انتشالهم ونقلهم إلى مستشفى بعلبك الحكومي.

ويأتي ذلك بعد سلسلة غارات إسرائيلية مساء الخميس، استهدفت منطقة البقاع، وتسببت بارتقاء شهداء وعشرات جرحى. كما استهدفت غارة إسرائيلية الليلة أعالي منطقة شتورا - منطقة قمٌل.

وفي الجنوب، شنّ الاحتلال سلسلة من الغارات على عدة قرى، حيث أدّت الغارة على بلدة عربصاليم في قضاء النبطية، إلى ارتقاء ستة شهداء من بينهم أربعة مسعفين.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة بيان، مساء الخميس، أعلن فيه أنّ غارة العدو الإسرائيلي على عربصاليم استهدفت نقطة مستحدث لجمعية الهيئة الصحية - الدفاع المدني، ما أدّى إلى ارتقاء ستة شهداء من بينهم أربعة مسعفين.

ونددت وزارة الصحة العامة بجرائم العدو الإسرائيلي ضد العاملين الصحيين والمنشآت الصحية، مشددةً على مسؤولية المجتمع الدولي في "وضع حد لجرائم الحرب التي يتضاعف عددها مع استمرار العدوان".

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات استهدفت بلدتي زيتا وقناريت في قضاء صيدا جنوبي لبنان.

كما شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على النبطية، بعد توجيه تهديدات بقصفها، واستهدفت غارة أيضاً بلدة جباع في نفس القضاء.

وفي صور جنوبي لبنان، أسفرت غارات الطيران الحربي الإسرائيلي على منطقة البياض في قضاء صور إلى ارتقاء ثلاثة شهداء و14 جريحاً.

انتهى ** 2342