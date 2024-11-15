ايران وارمينيا توقعان 4 اتفاقات للاستثمار في منطقة تشابهار

جاء ذلك خلال زيارة معاون وزير الاقتصاد الارميني "نافوک هواکیمیان" والوفد التجاري المرافق لمنطقة تشابهار الاقتصادية الحرة (الخميس)، ومباحثاته مع المديرة التنفيذية في هذه المنطقة.

وقالت السيدة ريغي لمراسل ارنا، ان الاتفاقات الاربعة، تنص على تسهيل الاجراءات لصالح المستثمرين الارمن وبما يشمل تسجيل الشركات التجارية وتوفير الشروط لاستصدار التراخيص التجارية وبالتالي تهيئة كل المتطلبات لتعزيز الصادرات عبر هذه المنطقة.

واضافت : ان المشاركة الهادفة في تنفيذ مشاريع استثمارية بمنطقة تشابهار الحرة وفقًا لوثيقة التخطيط الإقليمي وبرنامج التحول الجديد، بهدف إنشاء واستكمال سلاسل الإنتاج النشطة مع التركيز على الاستثمار في المجالات ذات القيمة المضافة العالية، والتعاون اللازم من أجل تحديد وتوفير المواد الخام للوحدات الإنتاجية والمعالجة والتصدير، وتبادل المعلومات بهدف تطوير التعاون الثنائي، هي ضمن الأهداف الأخرى لتوقيع هذه المذكرات.

وحول اهداف زيارة الوفد التجاري الارميني، اشارت المديرة التنفيذية لمنطقة تشابهار الاقتصادية الحرة، الى دراسة فرص الصادرات باتجاه الاسواق العالمية عبر "اكبر ميناء ايراني مطل على المحيط"؛ مؤكدة بان المستثمرين الارمن ابدوا عن رغبتهم في تطوير التعاون بمختلف المجالات والمشاريع الاستثمارية مع الجانب الايراني.

وصرحت السيدة ريغي، "اننا نرحب بالتعاون الدولي وتوسيع العلاقات التنموية والاستثمارية في منطقة تشابهار الاقتصادية الحرة"؛ مبينة ان ارمينيا تستطيع من خلال هذه المنطقة التوصل الى المحيط الهندي، ومن الجانب الاخر بامكانها ان تصل ايران والهند بالاسواق الاوروبية.

انتهى ** ح ع