عراقجي يؤكد على تعزيز الصادرات المحلية وعلى راسها السجاد الايراني

وأكد وزير الخارجية الإيراني، خلال تفقده المعرض الدولي للسجاد الإيراني بنسخته الواحدة والثلاثين في طهران، أن "المسؤولون ملزمون بالمساعدة في تطوير صناعة السجاد الايراني وبيعه وتصديره؛ لافتا الى أن "ديمومة هذا المنتح الوطني يعتمد على تصديره".

وأوضح عراقجي، أن الحكومة الايرانية تعمل على تشكيل لجنة خاصة تعنى بمتابعة وضع صادرات السجاد الإيراني وتذليل العقبات التي تعترض هذا المسار؛ مشيرا إلى أن جزءا من العوائق سببها الرئيسي الحظر (الغربي)، لكن الجزء الآخر يعود الى قوانين الصادرات.

وِاشار إلى أن وزارة الخارجية الايرانية تبذل جهودها بالتعاون مع السفارت لكي تتعرف شعوب العالم على السجاد الايراني اكثر فاكثر؛ متابعا "يجب تحديد سياسة عامة لتعيين ادوار وزارة والمؤسسات المعنية بنمو الأسواق العالمية للسجاد الايراني المنسوج يدوياً".

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