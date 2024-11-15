ممثلو رئيس البرلمان وحزب الله اللبنانيين يستقبلون لاريجاني في مطار بيروت

واضافت السفارة، ان لاريجاني سيلتقي، خلال زيارته الحالية للبنان، مع عدد من كبار الشخصيات، بمن فيهم نواب البرلمان وقادة الاحزاب وشخصيات سياسية بارزة في هذا البلد.

وعن الشخصيات التي استقبلت كبير مستشاري قائد الثورة الاسلامية في مطار رفيق الحريري ببيروت، اشارت السفارة الايرانية عبر منشورها في منصة اكس، الى "الدكتور خليل حمدان" ممثلا عن رئيس مجلس النواب اللبناني "نبيه بري"، و"الدكتور علي المقداد" النائب عن لجنة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني، ممثلا عن حزب الله.

وفي سياق متصل، كان المتحدث باسم الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي، اعلن عن زيارة كبير مستشاري قائد الثورة، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الدكتور علي لاريجاني الى لبنان؛ مبينا انه سيجري مباحثات حول اخر التطورات الاقليمية، مع عدد من كبار المسؤولين اللبنانيين، بمن في ذلك رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب.

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