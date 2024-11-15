لاريجاني يجري مباحثات مع رئيس الوزراء اللبناني في بيروت

واشارت السفارة، الى ان "العدوان الصهيوني على لبنان" و"العلاقات الثنائية" (بين طهران وبيروت)، كانا من اهم محاور اللقاء بين لاريجاني وميقاتي.

في الصعيد ذاته، اعلنت "الوكالة الوطنية للاعلام" اللبنانية، ان "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي استقبل كبير مستشاري المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية الدكتور علي لاريجاني في السرايا، بحضور المندوب الخاص لوزير الخارجية الايراني في منطقة الشرق الاوسط السفير محمد رضا شيباني، ومستشاري الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي".

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