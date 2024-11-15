١٥‏/١١‏/٢٠٢٤، ٢:٣٣ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85660169
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خطيب جمعة طهران : عدوان الکیان الصهيوني على غزة ولبنان حرب بين الحق والكفر

١٥‏/١١‏/٢٠٢٤، ٢:٣٣ م
رمز الخبر: 85660169
خطيب جمعة طهران : عدوان الکیان الصهيوني على غزة ولبنان حرب بين الحق والكفر

طهران/15 تشرین الثاني/نومبر/ارنا- وصف خطيب الجمعة المؤقت في طهران، حجة الإسلام كاظم صديقي، هجوم الکیان الصهيوني على غزة ولبنان بأنه "حرب بين جبهة الكفر وجبهة الحق". 

وأضاف حجة الاسلام صديقي، من منبر الجمعة بطهران اليوم : نحن لا نواجه حرب "إسرائيل" مع لبنان وغزة فحسب، وانما نشهد أيضًا حرب الكفار مع جبهة الحق. 

ودعا حجة الاسلام صديقي، الشعب الإيراني إلى إرسال مساعداتهم إلى أهل غزة ولبنان. 

وعلى صعيد اخر، أشار خطيب جمعة طهران إلى نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، مبينا : إن موضوع انتخاب هذا الرجل (دونالد ترامب) للرئاسة في الولايات المتحدة لا أهمية له بالنسبة لنا؛ مؤكدا بان الامريكيين سواء كانوا ديمقراطيين او جمهوريين لم يفعلوا شيئا في المشهد السياسي سوى استهداف المظلومين، وبسط الهیمنة، ونهب الثورات، وإنشاء عصابات الإرهاب، والتخطيط للانقلابات، وإثارة الفتن بين الشعوب. 

انتهی**2054 

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