رئيسة منظمة البيئة الايرانية : إزالة الحظر غير القانوني خطوة مهمة باتجاه مكافحة التغير المناخي 

جاء ذلك في تدوينة نشرتها السيدة انصاری حول تفاصیل حضورها اعمال مؤتمر المناخ (كوب 29)، واللقاءات التي عقدتها على هامش هذا الاجتماع الذي عقد الاسبوع في باكو عاصمة جمهورية أذربيجان.

وقالت رئيسة البيئة الايرانية : من الخطوات المهمة في مسار مكافحة تغير المناخ، إلغاء العقوبات الأحادية وغير القانونية ضد الدول، لانها تعيق التنمية المستدامة، بل وتقوض التعاون الدولي في مجال البيئة.

وفي جانب اخر من هذا المنشور، تطرقت السيدة انصاري الى الحرب الصهيونية على غزو ولبنان، مؤكدة : إذا لم تنته حرب الکیان الصهيوني على غزة ولبنان، فإنها ستعرقل الاجراءات لتحقيق أهداف اتفاقية التغير المناخي.

كما اشارت الى دور الطاقة في مشاريع البيئة، بالقول : ان الدول بحاجة إلى الطاقة من اجل تحقيق نموها الاقتصادي، وهو ما يتطلب الحصول على الطاقة المتجددة والنظيفة والنووية.

وأوضحت شينا انصاري، أن استخدام هذه الأنواع من الطاقة يتطلب عنصرين مهمين؛ التكنولوجيا والموارد المالية، ولتحقيق مكافحة تغير المناخ، يجب دعم دول الجنوب في هذا الخصوص.

انتهی**2054 / ح ع **