مسؤول في حزب الله : ولاية الفقيه منحت العزة لجبهة المقاومة

واضاف الشيخ الدقيق في تصريح له قبيل خطبة الجمعة بمدينة رشت (شمال ايران) اليوم، "إننا فقدنا السيد حسن نصرالله ولكننا ما زلنا تحت راية ولاية الفقيه وتوجيهات الإمام الخامنئي".

كما وجّه خطابه إلى الشعب الإيراني، قائلا : إنكم تملكون أقوى سلاح وهو ولاية الفقيه ووجود الإمام الخامنئي.

وأكد ممثل حزب الله في قم المقدسة : إن الشهيد السيد حسن نصرالله كان مجاهداً شجاعاً وداعماً لولاية الفقيه؛ لافتا بأن "المضي على نهج ولاية الفقيه زادنا قوة وصلابة".

وتابع الشيخ الدقيق، أن "ولاية الفقيه أعادت إلينا العزة، والشهادة ودماء الشهداء ليست خسارة؛ مبينا إن "العزة لا تتحقق في العالم الإسلامي إلا بالشهادة، والشهداء يجعلوننا اعزاء؛ مستدلا بشعار "هيهات منا الذلة" الذي وصفه رمزا لقوة الشعب والمقاومة في لبنان ومذلة الأعداء.

ومضى الى القول : إننا نقاتل جنود "إسرائيل" وجهاً لوجه، وهم يهربون لأننا تعلمنا في مدرسة الإمام الخميني (رض) بأن الإسلام أغلى من الحياة.

وشدد ممثل حزب الله في قم المقدسة علىن أن "اثار دم الشهيد نصرالله أكبر من حياته، كما وعد الله بذلك؛ مشيراً إلى، أن "الشعبين اللبناني والإيراني هما أمة القرآن وأمة واحدة وعلى خط الجهاد".

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