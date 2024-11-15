١٥‏/١١‏/٢٠٢٤، ٤:٢٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85660257
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لاريجاني : احمل رسالة من قائد الثورة الى رئيس البرلمان اللبناني

١٥‏/١١‏/٢٠٢٤، ٤:٢٤ م
رمز الخبر: 85660257
لاريجاني : احمل رسالة من قائد الثورة الى رئيس البرلمان اللبناني

طهران / 15 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا - الاسلامية "علي لاريجاني" : قال "علي لاريجاني" كبير مستشاري قائد الثورة الاسلامية "الامام السيد علي الخامنئي" : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تقف على الدوام الى جانب الشعب اللبناني؛ معلنا بانه يحمل في زيارته الحالية لبيروت، رسالة من قبل سماحة القائد الى رئيس البرلمان اللبناني "نبيه بري".

واضاف لاريجاني، في تصريح للصحافيين عقب مباحثاته مع بري، انه يجب توفير الظروف للنازحين قسرا من جنوب لبنان باتجاه المناطق الاخرى، ان يعودوا الى منازلهم.

وتابع رئيس مجلس الشورى الاسلامي الاسبق : ان زيارتي الى لبنان، جاءت على امتداد دعمنا في جميع الظروف للشعب والمسؤولين في هذا البلد.

وصرح لاريجاني : نحن لا نسعى لهدم الامور وانما نريد حل القضايا؛ مضيفا "اننا نقف الى جانب الشعب اللبناني في كل الظروف، والذي يسعى وراء هدم الامور هو نتنياهو وانصاره".

وردا على سؤال حول "مزاعم الذين يدعون بان ايران رفعت حمايتها عن المقاومة"، وصف مستشار قائد الثورة هذا الكلام بانه فكاهة لا يعتد بها.

ومضى لاريجاني الى القول : حزب الله حركة رشيدة وشعب لبنان أيضاً هو شعب رشيد يعرف مصالحه، ونحن ندعم المقاومة في كل الظروف.

كما اجاب على السؤال "كيف تدعمون المقاومة؟" قال مستشار قائد الثورة الاسالامية : انهم يعرفون كيف ندعم.

انتهى ** ح ع

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