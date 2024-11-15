لاريجاني : احمل رسالة من قائد الثورة الى رئيس البرلمان اللبناني

واضاف لاريجاني، في تصريح للصحافيين عقب مباحثاته مع بري، انه يجب توفير الظروف للنازحين قسرا من جنوب لبنان باتجاه المناطق الاخرى، ان يعودوا الى منازلهم.

وتابع رئيس مجلس الشورى الاسلامي الاسبق : ان زيارتي الى لبنان، جاءت على امتداد دعمنا في جميع الظروف للشعب والمسؤولين في هذا البلد.

وصرح لاريجاني : نحن لا نسعى لهدم الامور وانما نريد حل القضايا؛ مضيفا "اننا نقف الى جانب الشعب اللبناني في كل الظروف، والذي يسعى وراء هدم الامور هو نتنياهو وانصاره".

وردا على سؤال حول "مزاعم الذين يدعون بان ايران رفعت حمايتها عن المقاومة"، وصف مستشار قائد الثورة هذا الكلام بانه فكاهة لا يعتد بها.

ومضى لاريجاني الى القول : حزب الله حركة رشيدة وشعب لبنان أيضاً هو شعب رشيد يعرف مصالحه، ونحن ندعم المقاومة في كل الظروف.

كما اجاب على السؤال "كيف تدعمون المقاومة؟" قال مستشار قائد الثورة الاسالامية : انهم يعرفون كيف ندعم.

انتهى ** ح ع