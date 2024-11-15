١٥‏/١١‏/٢٠٢٤، ٥:٣٥ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85660296
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السفير الايراني في بيروت : زيارات المسؤولين الايرانيين الى لبنان مؤشر اساسي على دعم المقاومة

١٥‏/١١‏/٢٠٢٤، ٥:٣٥ م
رمز الخبر: 85660296
السفير الايراني في بيروت : زيارات المسؤولين الايرانيين الى لبنان مؤشر اساسي على دعم المقاومة

طهران / 15 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا - اعتبر سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في بيروت "مجتبى اماني"، ان الزيارات المتكررة لكبار المسؤولين الايرانيين الى "لبنان العزيزة"، من المؤشرات الاساسية على دعم ايران الشامل للبنان والمقاومة.

وكتب اماني عبر حسابه على منصة اكس الالكترونية اليوم : في ظل الظروف الناجمة عن القصف الصهيوني الوحشي الذي يطال لبنان اليوم، فإن الزيارات المتكررة لكبار المسؤولين في جمهورية ايران الاسلامية الى هذا البلد العزيز، هي مؤشر سياسي هام على دعم ايران الشامل للبنان والمقاومة.

وتابع : لا شك ان الزام الكيان الصهيوني على وقف الحرب الوحشية ضد غزة، يتصدر الجهود المبذولة.

وكتب السفير الايراني لدى لبنان : ان العدو الصهيوني، نظرا لجرائم الحرب التي يقترفها بهذه الوحشية، لن ينجح في تحقيق اهدافه المعلنة اطلاقا.

انتهى ** ح ع   

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