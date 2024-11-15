سفير إيران الجديد في ستوكهولم يقدم أوراق اعتماده للملك السويدي

وافادت ارنا، ان فغاني التقى، اليوم الجمعة في القصر الملكي بستوكهولم، الملك السويدي "كارل غوستاف السادس عشر"، حيث قام خلال مراسم رسمية بتقديم أوراق اعتماده للبدئ في مهامه سفيرا للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى هذا البلد.

وفي تصريحه بالمناسبة، نقل السفير الإيراني الجديد تحيات الرئيس الإيراني إلى ملك السويد.

وتناول الجانبان، المحادثات حول التطورات المتفاقمة في الشرق الأوسط وتداعياتها الإنسانية والبيئية على المدى الطويل، مع التاكيد على ضرورة الحوار والتقارب لحل المشاكل.

كما تباحث السفير الايراني الجديد في ستوكهولم مع الملك غوستاف الـ 16، حول القلق المتزايد بشأن التغيرات المناخية وتدهور البيئة، وضرورة احترام المقدسات والقيم الدينية المختلفة.

وكان السفير فغاني قد شغل مناصب عدة الجمهورية الاسلامية الايرانية، منها رئيسا للدائرة الثالثة لشؤون أوروبا الغربية بوزارة الخارجية، وسفير إيران لدى طاجيكستان، ورئيس دائرة المؤسسات الأوروبية بوزارة الخارجية.

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