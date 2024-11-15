حماس تدين جرائم الاحتلال المتصاعدة بحق الاسرى الفلسطينيين

وأضافت الحركة عبر بيان لها اليوم الجمعة، أن "هذه الجرائم تأتي في سياق سياسة القتل البطيء والممنهج التي ينتهجها الاحتلال من خلال الإهمال الطبي المتعمد وممارسات التعذيب والتنكيل الوحشية".

وشددت “حماس”، أن "معاناة الأسرى داخل السجون، والتي أودت بحياة العديد منهم، تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالانتهاكات الصارخة للقوانين الدولية والتشريعات الإنسانية، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل وصمة عار على جبين الاحتلال ودليلًا على إجرامه الممنهج".

وأشارت الحركة إلى، أن "ما يتعرض له الأسرى من قمع وحرمان يستدعي تحركًا عاجلًا على كافة المستويات لإنقاذهم من سياسات حكومة الاحتلال الفاشية التي تعمل على تصعيد الانتهاكات بشكل علني".

ودعت حماس عب بيانها اليوم، "جماهير الشعب الفلسطيني وذوي الأسرى وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى تكثيف الجهود لدعم الأسرى وإسنادهم بشتى الوسائل، والعمل على فضح جرائم الاحتلال في المحافل الدولية".

وفي وقتٍ سابق اليوم، أبلغت "الهيئة العامة للشؤون المدنية" الفلسطينية، "هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني"، باستشهاد الأسيرين سميح سليمان محمد عليوي (61 عامًا) من نابلس، وأنور شعبان محمد اسليم (44 عامًا) من غزة.

وباستشهاد الأسيرين، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 280 شهيدًا منذ عام 1967، بينهم 43 شهيدًا بعد السابع من أكتوبر 2023.

يذكر أنّ الأسير عليوي أسير سابق أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو عشر سنوات، وقد بدأت رحلة اعتقالاته منذ عام 1988، وهو متزوج وأب لتسعة من الأبناء؛ كذلك الأسير اسليم فهو متزوج وأب لأربعة من الأبناء.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين الذين اقرت بهم إدارة سجون الاحتلال حتى بداية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أكثر من عشرة آلاف و200؛ بينهم 96 أسيرة، وما لا يقل عن 270 طفلا، و3443 معتقلا إداريا بمن فيهم 31 امراة، و100 طفل.

هذا وتواصل سلطات الاحتلال الصهيوني فرض جريمة الإخفاء القسري بحق المئات من معتقلي غزة داخل المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

انتهى ** ح ع

_________________________________

المصدر / المركز الفلسطيني للاعلام