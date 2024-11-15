١٥‏/١١‏/٢٠٢٤، ٩:٣٦ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85660370
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ملفات إخبارية

متظاهرون في مدن عراقية يحرقون أعلام أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني

١٥‏/١١‏/٢٠٢٤، ٩:٣٦ م
رمز الخبر: 85660370
متظاهرون في مدن عراقية يحرقون أعلام أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني

بغداد / 15 تشرين الثاني/ نوفمبر/ إرنا- قام المتظاهرون في عدة مدن عراقية، بعد صلاة الجمعة اليوم، بحرق أعلام الولايات المتحدة وبريطانيا والكيان الصهيوني تنديدا للإبادة الجماعية بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني.

وخرجت خروج المصلين العراقيين، في مظاهرات تنديدا لجرائم الكيان الصهيوني ودعم الولايات المتحدة وبريطانيا للإبادة الجماعية بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني، حيث قاموا بحرق أعلام هذين البلدين.

وشهدت مدن النجف الأشرف، والحلة (بابل)، والكوت (واسط)، والغراف (ذي قار)، وخان بني سعد (ديالى)، ومدينة الصدر (بغداد)، والسماوة (المثنى)، وغيرها من مدن جنوب ووسط العراق، حسب المشاهد التي وصلت "إرنا"، مظاهرات ردد فيها المتظاهرون شعارات "الموت لأمريكا"، و"الموت لإسرائيل"، و"الموت لبريطانيا"، معبرين عن إدانتهم للجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في فلسطين ولبنان.

ورفع المصلون أعلام لبنان وفلسطين تضامناً مع الشعبين الفلسطيني واللبناني، مؤكدين دعمهم لمقاومتهما البطولية ضد جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني.

انتهى**936532 / ح ع **

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