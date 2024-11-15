متظاهرون في مدن عراقية يحرقون أعلام أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني

وخرجت خروج المصلين العراقيين، في مظاهرات تنديدا لجرائم الكيان الصهيوني ودعم الولايات المتحدة وبريطانيا للإبادة الجماعية بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني، حيث قاموا بحرق أعلام هذين البلدين.

وشهدت مدن النجف الأشرف، والحلة (بابل)، والكوت (واسط)، والغراف (ذي قار)، وخان بني سعد (ديالى)، ومدينة الصدر (بغداد)، والسماوة (المثنى)، وغيرها من مدن جنوب ووسط العراق، حسب المشاهد التي وصلت "إرنا"، مظاهرات ردد فيها المتظاهرون شعارات "الموت لأمريكا"، و"الموت لإسرائيل"، و"الموت لبريطانيا"، معبرين عن إدانتهم للجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في فلسطين ولبنان.

ورفع المصلون أعلام لبنان وفلسطين تضامناً مع الشعبين الفلسطيني واللبناني، مؤكدين دعمهم لمقاومتهما البطولية ضد جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني.

انتهى**936532 / ح ع **