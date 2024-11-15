ايران تدين بشدة عدوان الكيان الصهيوني على المناطق السكنية في دمشق

وعزّى بقائي، في تصريح له اليوم الجمعة، الحكومة والشعب السوريين و"حركة الجهاد الاسلامي" واسر الشهداء الذين ارتقوا اثر هذا العدوان الصهيوني الغاشم؛ سائلا الباري عز وجل للجرحى بالشفاء العاجل.

واكد متحدث الخارجية، بان توسع نطاق الاعتداءات والجرائم الصهيوني الى دول الجوار، والانتهاك المتكرر والسافر لوحدة الاراضي والسيادة الوطنية للجمهورية العربية السورية، يشكل بناء على ميثاق الامم المتحدة اعتداء صارخا، وبما يستدعي اتخاذ اجراء عاجل من قبل مجلس الامن الدولي لوقف العدوان ومسائلة الكيان الصهيوني المعتدي عليه.

وفيما حذر من التداعيات الكارثية المترتبة على استمرار الاعتداءات من جانب الكيان الصهيوني على البنى التحتية المدنية والقتل الجماعي بحق الابرياء من النساء والاطفال، اعتبر بقائي هذا السلوك بانه نقض سافر لحقوق الانسان الدولية، ومثالا على جرائم حرب؛ مما يحمل جميع الدول وفقا لمعاهدات جنيف عام 1948م، المسؤولية لوقفها وملاحقة القائمين والضالعين فيها.

وختم المتحدث باسم الخارجية الايرانية : ان الذين يقدمون السلاح الى الكيان الصهيوني المعتدي، هم ضالعون وشركاء في جرائم هذا الكيان؛ لافتا ان شعوب المنطقة والامة الاسلامية، تعتبر امريكا الداعم السياسي والتسليحي الاكبر للكيان الصهيوني والشريك المتواطئ معه في هذه الجرائم.

وأفادت وكالة الأنباء السورية، بأن هجوما "إسرائيليا" جديدا استهدف اليوم الجمعة منطقة المزة بالعاصمة دمشق.

واوضحت الوكالة في خبر عاجل، أن عدوانا إسرائيليا جديدا استهدف المزة؛ من دون أن تورد تفاصيل عن سقوط شهداء وجرحى إثر الغارة، التي تعد الثانية على المنطقة خلال يومين.

وامس الخميس، قتل 15 شخصا وأصيب 16 آخرون اثر قصف صهيوني استهدف عددا من المباني السكنية في حي المزة غرب العاصمة السورية دمشق ومنطقة قدسيا بريفها.

انتهى ** ح ع