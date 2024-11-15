١٦‏/١١‏/٢٠٢٤، ٢:٣٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85660411
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الخدمات القنصلية للرعايا الايرانيين في المانيا تتمركز في السفارة ببرلين

١٦‏/١١‏/٢٠٢٤، ٢:٣٥ ص
رمز الخبر: 85660411
الخدمات القنصلية للرعايا الايرانيين في المانيا تتمركز في السفارة ببرلين

طهران / 16 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- أعلنت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في برلين أنه اعتبارا من يوم الاثنين القادم، ستتمركز جميع الخدمات القنصلية في السفارة بعد ان كانت تقدم سابقا في القنصليات الايرانية الثلاث في فرانكفورت وهامبورغ وميونيخ.

وجاء في بيان جديد للسفارة الإيرانية في ألمانيا، موجه إلى الإيرانيين المقيمين في هذا البلد: انه اعتبارًا من 18 نوفمبر ، سيتم إيقاف جميع الخدمات القنصلية التي تم تقديمها سابقًا في القنصليات العامة الثلاث لجمهورية إيران الإسلامية في فرانكفورت وهامبورغ وميونيخ، وسيتم تركيزها في السفارة الايرانية في برلين.

وورد في هذا البيان أنه نظرًا لتأكيد وزير الخارجية عباس عراقجي ، على أهمية تقديم الخدمات القنصلية للرعايا الايرانيين، فان ممثليات الجمهورية الاسلامية الايرانية ايضا في أوروبا، وخاصة الدول المجاورة لألمانيا، ستكون مستعدة أيضًا للتعامل مع الشؤون القنصلية للرعايا الايرانيين الذين يعيشون في ألمانيا في إطار الإمكانيات والطاقات المتاحة، وسيتم توفير معلومات أكثر تفصيلاً في هذا الصدد في المستقبل.

انتهى ** 2342

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