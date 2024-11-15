١٦‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٢:٣٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85660414
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لاريجاني يعود إلى طهران في ختام زيارته الى سوريا ولبنان

١٦‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٢:٣٠ ص
رمز الخبر: 85660414
لاريجاني يعود إلى طهران في ختام زيارته الى سوريا ولبنان

طهران / 16 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- عاد علي لاريجاني المبعوث الخاص لقائد الثورة الاسلامية إلى سوريا ولبنان، الى طهران مساء الجمعة في ختام زيارته التي استمرت يومين.

واعلن لاريجاني خلال هذه الزيارة انه نقل رسالة قائد الثورة الإسلامية إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

وأعلن لاريجاني في مؤتمر صحافي أن الهدف من هذه الزيارة هو إعلان دعم الجمهورية الإسلامية للشعب والمسؤولين في لبنان في كل الظروف وأكد: نحن ندعم أي قضية مهمة يقبل بها المسؤولون والمقاومة اللبنانية.

كما اطلع المبعوث الخاص لقائد الثورة على موضوع اتفاق 1701 في لقائه مع رئيس مجلس النواب اللبناني وقال: ان السيد نبيه بري قدم توضيحات جيدة في هذا الصدد.

وخلال زيارته الى سوريا، يوم الخميس، التقى لاريجاني مع الرئيس بشار الاسد ورئيس مجلس الشعب حمودة الصباغ.

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