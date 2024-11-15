المقاومة تجهز على جنود الاحتلال وتستهدف دباباته في بيت لاهيا

واستهدفت كتائب القسّام دبابةً إسرائيليةً من نوع "ميركافا 4"، بقذيفة "الياسين 105"، قرب جمعية تطوير بيت لاهيا، بينما استهدفت أخرى وجرافةً عسكريةً من نوع "D9"، بقذيفتي "الياسين 105" أيضاً، في محيط الجمعية ودوار "تل الذهب".

أما في غربي مخيم جباليا، فاستهدفت القسّام "ميركافا 4" ثالثة، بعبوة "شواظ"، في شارع دواس.

ونشر الإعلام العسكري في كتائب القسّام مشاهد توثّق تحقيق إصابات مباشرة ومؤكدة في الآليات الإسرائيلية في شمالي بيت لاهيا وغربيها.

بدورها، دمّرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، دبابة "ميركافا" أيضاً، بعدما فجّرت عبوة "ثاقب" شديدة الانفجار في شارع الشيماء، شمالي بيت لاهيا.

وقصفت سرايا القدس مربض المدفعية في موقع "فجة" العسكري الإسرائيلي، برشقة صاروخية.

وفي شارع الشيماء شمالي بيت لاهيا أيضاً، استهدفت كتائب شهداء الأقصى، بقذيفة مضادة للدروع، بينما قصفت مقر قيادة وسيطرة تابعاً للاحتلال في "نتساريم"، برشقة صاروخية.

وفي إطار التعاون بين مختلف الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية، قصفت سرايا القدس وكتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين، مقر قيادة وسيطرة في "نتساريم"، برشقة من الصواريخ.

انتهى ** 2342