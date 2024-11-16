48 شهيداً في 5 مجازر للاحتلال في قطاع غزة خلال 24 ساعة

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف منازل في مدينة دير البلح ومنطقة الزوايدة وسط القطاع وفي بلدة النصر شمال شرق رفح ومنطقة التحلية جنوبه وبيت لاهيا شماله وحي الشيخ رضوان ومنطقة الكرامة شمال مدينة غزة وحي الزيتون جنوب شرقها، ما أسفر عن استشهاد 48 فلسطينياً وإصابة 120 آخرين.

وكان استشهد خمسة فلسطينيين جراء قصف طيران الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب القطاع ومجموعة من الفلسطينيين غرب مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 43764 شهيداً و103490 جريحاً، فيما لايزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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