المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف أهداف حيوية في أم الرشراش المحتلة

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان لها، "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدونا اليوم السبت، هدفاً حيوياً في أم الرشراش المحتلة "ايلات"، بواسطة الطيران المسير.

وأكدت المقاومة الإسلامية، استمرار عملياتها في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".



وكما ذكرت أنها هاجمت بطائرات مسيرة هدفا حيويا في أم الرشراش المحتلة "ايلات" للمرة الثانية، بواسطة الطيران المسير".

من جهتها، أفادت "إسرائيل اليوم" بإطلاق صواريخ اعتراضية في سماء مدينة إيلات جنوبي "إسرائيل" دون دوي صفارات الإنذار.

وفي الأسابيع والأشهر الماضية، هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق أهدافا حساسة ومهمة في الأراضي المحتلة دعما للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية.

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