١٦‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٢:١٢ م
رمز الخبر: 85660843
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف أهداف حيوية في أم الرشراش المحتلة

١٦‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٢:١٢ م
رمز الخبر: 85660843
المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف أهداف حيوية في أم الرشراش المحتلة

طهران/16 تشرین الثاني/نوفمبر/إرنا- أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها هاجمت بطائرات مسيرة اهداف حيوية في أم الرشراش المحتلة "إيلات".

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان لها، "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدونا اليوم السبت، هدفاً حيوياً في أم الرشراش المحتلة "ايلات"، بواسطة الطيران المسير.

وأكدت المقاومة الإسلامية، استمرار عملياتها في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وكما ذكرت أنها هاجمت بطائرات مسيرة هدفا حيويا في أم الرشراش المحتلة "ايلات" للمرة الثانية، بواسطة الطيران المسير".

من جهتها، أفادت "إسرائيل اليوم" بإطلاق صواريخ اعتراضية في سماء مدينة إيلات جنوبي "إسرائيل" دون دوي صفارات الإنذار.

وفي الأسابيع والأشهر الماضية، هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق أهدافا حساسة ومهمة في الأراضي المحتلة دعما للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية.

انتهى**3276

٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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