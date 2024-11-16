رئيس صربيا يشيد بجهود السفير الإيراني

وذكر موقع "تلغراف" الصربي أن الرئيس الصربي "الكسندر فوتشيتش" شكر السفير الايراني لدى بلاده "رشيد حسن بور" على دوره المهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين و تعريف الشعب الصربي بالثقافة والحضارة الايرانية.

وبالاشارة الى اللقاء الوداعي للسفير الايراني بمناسبة انتهاء مهامه الرسمية في صربيا ،وفي منشور له على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام،كتب الرئيس الصربي :"كان هذا اللقاء الوداعي فرصة لتأكيد الالتزام بمواصلة تعزيز التعاون والعلاقات الودية بين إيران وصربيا، اتمنى لك المزيد من النجاح والتوفيق."

تجدر الاشارة الى انه وخلال تهنئته الرئيس الايراني "مسعود بزشكيان" بانتخابه رئيسا للجمهورية الاسلامية الايرانية في تموز/يوليو الماضي ، لفت رئيس جمهورية صربيا "الكساندر فوتشيتش" الى ان العلاقات الإيرانية-الصربية قد تطورت بشكل جيد خلال فترة رئاسة آية الله رئيسي، معربا عن امله في أن تستمر عملية تحسين العلاقات وتوسيع التعاون في مختلف المجالات خلال فترة رئاسة بزشكيان.

من جهته ذكر بزشكيان وقتها ، انه كان رئيسا لمجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية الصربية خلال فترة تمثيله في البرلمان، ولديه معرفة جيدة عن صربيا معربا عن امله في أن يتم توسيع مجالات التعاون الثنائي.

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