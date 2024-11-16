١٦‏/١١‏/٢٠٢٤، ١:٥٧ م
رمز الخبر: 85661030
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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في مقابلة مع إرنا؛

بقائي ينفي لقاء مندوب ايران لدى الأمم المتحدة مع إيلون ماسك

١٦‏/١١‏/٢٠٢٤، ١:٥٧ م
رمز الخبر: 85661030
بقائي ينفي لقاء مندوب ايران لدى الأمم المتحدة مع إيلون ماسك

طهران/16 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا-نفى المتحدث باسم الخارجية الايرانية "اسماعيل بقائي" خبر لقاء مندوب ايران لدى الأمم المتحدة مع مستشار الرئيس الأميركي الجديد إيلون ماسك.

وفي مقابلة مع وكالة ارنا اليوم السبت، نفى المتحدث باسم الخارجية الايرانية "اسماعيل بقائي" بشكل قاطع الادعاء الذي أثير في بعض وسائل الإعلام الأمريكية حول لقاء إيلون ماسك مع الممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية في نيويورك، ومبديا استغرابه من نطاق الإعلام الأمريكي في هذا الصدد.

هذا وقد ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك،الذي لعب دورا فعالا في فوز ترامب، التقى مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني في اجتماع سري بنيويورك لمناقشة سبل نزع فتيل التوترات بين البلدين.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصدرين إيرانيين لم تذكر أسمائهما : "التقى المستشار المقرب للرئيس المنتخب دونالد ترامب إيلون ماسك، مع مندوب إيران في الأمم المتحدة يوم الاثنين في نيويورك لإجراء محادثة حول الحد من التوترات بين إيران والولايات المتحدة".

وبحسب مصادر الصحيفة ايضا فإن "اللقاء جرى في مكان سري واستمر لأكثر من ساعة، وقد قيمت النتائج بأنها إيجابية".

انتهى**ر.م

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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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