الصحة الفلسطينية:ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية في غزة إلى 43 ألفا و746 شهداء

وصرح مدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة "حسام أبو صفية" بأنهم “لم يتلقوا أي استجابة لنداءاتهم”، مؤكدًا إن “أوضاع المرضى والجرحى تزداد صعوبة مع اشتداد الحصار على قطاع غزة”.

هذا واستشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم السبت، إثر قصف الإحتلال لمحيط مسجد مصعب بن عمير في بيت لاهيا شمال غزة.

واستهدفت غارة إسرائيلية مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، فيما استهدفت مدفعية الإحتلال مناطق متفرقة من شمال غزة، وشمالي مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأصيب عدد من المواطنين في قصف طائرات الإحتلال منزلًا لعائلة سمارة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ونفذت طائرات الإحتلال الإسرائيلي غارات على حي النصر غربي مدينة غزة، وعلى المناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة.

كما استشهد مواطنان وأصيب وعدد آخر بقصف الإحتلال منزلاً داخل حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

ويواصل جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حرب الإبادة الجماعية على غزة لليوم الـ407 على التوالي، وسط استمرار ارتكاب المجازر المروعة بمختلف مناطق القطاع وفرض حصار مطبق على الشمال للشهر الثاني تواليًا.

ولليوم الـ43، يتواصل العدوان الواسع الذي يشنه جيش الإحتلال على شمالي القطاع، مخلفًا أكثر من 2000 شهيد و6 آلاف جريح، تزامنًا مع منع الدفاع المدني من العمل هناك لليوم الـ25 تواليًا.

انتهی**1426