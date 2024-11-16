١٦‏/١١‏/٢٠٢٤، ٢:٣٦ م
رمز الخبر: 85661060
T T
٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

سمات

حزب الله يستهدف قاعدة "شراغا" الصهيونية شمالي مدينة عكا المحتلة

١٦‏/١١‏/٢٠٢٤، ٢:٣٦ م
رمز الخبر: 85661060
حزب الله يستهدف قاعدة "شراغا" الصهيونية شمالي مدينة عكا المحتلة

طهران/16 تشرین الثاني/نوفمبر/إرنا- أعلن حزب الله اللبناني، اليوم عن هجماته الصاروخية الجديدة على قواعد مهمة للكيان الصهيوني.

وأعلن حزب الله اللبناني في بيان له، اليوم السبت، "أننا استهدفنا برشقة صاروخية قاعدة "شراغا" شمالي مدينة عكا المحتلة".

وأضاف في البيان: إننا قصفنا بصلية صاروخية تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في المقر المستحدث لقيادة اللواء الغربي بثكنة "يعرا".

وتابع: "إننا قصفنا برشقة صاروخية قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية في شمال غربي حيفا".

كما أعلنت المقاومة الإسلامية اللبنانية أنها أطلقت بتزامن مع 150 صاروخا على منطقة الجليل وخليج حيفا.

كما أعلنت مصادر لبنانية أن منطقة الضاحية جنوب لبنان تعرضت اليوم السبت، لهجوم من قبل الاحتلال الصهيوني.

انتهى**3276

٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

سمات

أخبار ذات صلة

تعليقك

You are replying to: .