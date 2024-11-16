الرئيس الإيراني يؤكد على التسريع في إنشاء الطريق السككي "رشت - أستارا"

وشدد الرئيس الإيراني في هذا اللقاء الذي حضره السفير الإيراني لدى روسيا "كاظم جلالي"، ايضا، على الإسراع في تيرة إنشاء ممر السكة الحديد شمال- جنوب عبر مسار أستارا - رشت.

وتمت خلال اللقاء ايضا، مناقشة آخر الإجراءات المتعلقة بإنشاء هذا المشروع وكذلك خط السكة الحديد بارس آباد - بندر عباس (جنوبي البلاد).

كما حث الرئيس بزشكيان على تسريع عمليات حيازة الأراضي على امتداد هذا المسار، في أسرع وقت ممكن.

وتابع الرئيس الإيراني، بأنه سيتم إصدار جميع الأوامر اللازمة لتوفير الموارد الاساسية؛ موجها وزارة الطرق والتنمية الحضرية باتخاذ مايلزم بهذا الشان.

من جانبها، استعرضت وزيرة الطرق والتنمية العمرانية السيدة، العقبات التي تواجه هذا المشروع، واوضحت بأن العقبة الرئيسية تتمثل في سعة الموارد المتوفرة في سياق حيازة الأراضي، حيث أصدر الرئيس أمراً بتقديم المساعدة في هذا الصدد.

الى ذلك أبلغ سفير إيران في موسكو كاظم جلالي، عن اهتمام الجانب الروسي بتنفيذ هذا المشروع، وتطلعاته الى تسريع وتيرة نقل البضائع من الجنوب إلى الشمال.

كما تحدث جلالي عن رغبة الروس في بناء خط سكة حديد، كمشروع منفصل، من پارس آباد إلى بندر عباس، قائلاً : بالإضافة إلى خط سكة حديد رشت-أستارا، يرغب الروس في الاستثمار لبناء خط سككي بالمواصفات الروسية من پارس آباد إلى بندر عباس.

في المقابل، رحب الرئيس بزشكيان بانجاز كلا المشروعين، قائلاً : إن توسيع خطوط السكك الحديد من الشمال إلى الجنوب يصب في مصلحة الشعب واقتصاد البلاد، ونحن نرحب بذلك.

وتابع رئيس الجمهورية : يمكن لهذين المشروعين، بالإضافة إلى تلبية احتياجات روسيا، أن يشكلا مصدرًا للخدمات والأحداث الطيبة في البلاد.

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