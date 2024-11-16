مجلس النواب اليمني يدين العدوان الصهيوني على دمشق

وفي بيانهم الصادر اليوم السبت، اذ ادان اعضاء مجلس النواب اليمني العدوان الصهيوني الأخير على مدينة دمشق، والذي استهدف ممتلكات مدنية ومنازل سكنية، ترحموا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا في هذا العدوان وكل شهداء الأمة، معتبرين العدوان الصهيوني، جريمة وانتهاكًا لسيادة دولة عربية وفي الوقت ذاته تجاوزًا للقانون الدولي والإنساني واستهداف المدن الآمنة.

واضاف هذا البيان : إن جرائم العدو الصهيوني التي تستهدف المدنيين، عجز عسكري وسياسي وفشل ذريع أمام تصدي أبطال المقاومة لجحافل العدوان الصهيوني، المدعوم أمريكيًا وبريطانيًا، مباركًا العمليات التي ينفذها أبطال المقاومة ضد كيان العدو الإسرائيلي المحتل.

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