السفير الإيراني في بغداد : الكيان الصهيوني عدو مشترك لايران والعراق والمنطقة

وأفادت "إرنا"، أن السفير آل صادق استقبل، اليوم السبت بمقر السفارة الإيرانية في بغداد، "محمد الحسان" الممثل الجديد للأمين العام للأمم المتحدة في العراق.

وأكد آل صادق خلال اللقاء هذا، على دعم إيران العملاني والمستديم لسيادة العراق واستقلاله وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية؛ كما تحدث بشان ركائز السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه العراق.

وفي إشارة إلى التحركات الشريرة الاخيرة للكيان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية، لفت السفير الإيراني بأن الولايات المتحدة الامريكية هي السبب الرئيسي لانتهاك المجال الجوي العراقي من قبل الكيان الصهيوني.

كما تطرق إلى محاور تصريحات المرجع الديني الاعلى في العراق "آية الله السيد علي السيستاني"، لدى استقبال سماحته المبعوث الاممي "محمد الحسان"؛ واصفا هذه التوجيهات القيمة انها خارطة طريق لحكومة العراق.

من جانبه، أكد الممثل الجديد للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، على الدور المهم للجمهورية الإسلامية الإيرانية في أمن واستقرار المنطقة والعراق؛ واصفا العلاقات بين طهران وبغداد انها متشابكة.

ومضى الحسان إلى القول، خلال اللقاء مع السفير الايراني في بغداد اليوم : إن الوضع الراهن بالشرق الأوسط مثير للقلق، وبما يستدعي اليقظة من جانب الدول الاقليمية.

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