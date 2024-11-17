منتخب إيران يصل إلى بيشكك للقاء نظيره القرغيزي

وستقام المباراة بين ايران وقرغيزستان عصر الثلاثاء في بيشكك ضمن الأسبوع الاول من مرحلة الاياب لتصفيات المجموعة الاولى من المرحلة الثالثة للتصفيات الاسيوية المؤهلة الى كأس العالم 2026.

وكانت ايران قد فازت على قرغيزستان 1-0 في طهران وعلى الامارات 1-0 في الدوحة وعلى قطر 4-1 في دبي وتعادلت مع اوزبكستان 0-0 في طشقند وفازت على كوريا الشمالية في فينتيان 3-2.

وتتصدر ايران المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، فيما تاتي اوزبكستان في المركز الثاني برصيد 10 نقاط ومن ثم الامارات بـ 7 نقاط وقطر بنفس الرصيد وقزغيزستان بـ 3 نقاط واخيرا كوريا الشمالية بنقطتين.

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